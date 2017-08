Βελτιωμένη έκδοση του Xbox One αλλά και Next Gen κονσόλα ανακοίνωσε η Microsoft στην Ε3 (Video)

Η Microsoft ανακοίνωσε στα πλαίσια της φετινής Ε3 δυο νέες κονσόλες , πρόκειται για το Xbox One S και μια ακόμα η οποία προς το παρόν θα λέγεται project Scorpio. Η πρώτη κονσόλα θα είναι λεπτότερη και λίγο πιο ισχυρή από το τωρινό Xbox One ενώ θα έχει ενσωματωμένο το power brick.Η δεύτερη θα είναι στην ουσία μια next gen κονσόλα που θα προσφέρει 4K games και VR, θα έχει GPU η οποία θα αποδίδει 6 teraflops και θα τρέχει στα 60Hz.Το Xbox One S θα κυκλοφορήσει σύντομα ενώ το project scorpio θα είναι διαθέσιμο τα Χριστούγεννα του 2017 όπου θα ξέρουμε και την τιμή του αλλά και το κανονικό του όνομα.Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι και οι κάτοχοι του Xbox One αλλά και των 2 νέων κονσολών θα παίζουν τα ίδια games.