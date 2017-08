Η απαίτηση πολλών gamers έγινε πραγματικότητα και έτσι η Bethesda ανακοίνωσε την remastered έκδοση του The Elder Scrolls V: Skyrim για Xbox One, PS4 και PC. Η νέα έκδοση θα έχει καλύτερα γραφικά αλλά και βελτιωμένα οπτικά εφέ , οι παίκτες θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα mods ενώ θα είναι δωρεάν για όσους έχουν ήδη απόκτηση την πρώτη έκδοση του παιχνιδιού.Το The Elder Scrolls V: Skyrim θα κυκλοφορήσει στα τέλη Οκτωβρίου.